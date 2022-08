Kosovo, l'Onu predica calma: 'Ripristinate la libertà di movimento per evitare escalation' (Di lunedì 1 agosto 2022) Caroline Ziadeh, la Rappresentante speciale del segretario generale' delle Nazioni Unite in Kosovo, 'segue con preoccupazione gli sviluppi nel Kosovo settentrionale' e 'fa un appello alla calma, al ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) Caroline Ziadeh, la Rappresentante speciale del segretario generale' delle Nazioni Unite in, 'segue con preoccupazione gli sviluppi nelsettentrionale' e 'fa un appello alla, al ...

marfac70 : RT @dariodangelo91: 12/n Attenzione. La missione #NATO in #Kosovo, #KFOR, si dice 'pronta ad intervenire nel caso in cui la stabilità sia m… - polunochaya : RT @dottorbarbieri: ???? Eppure, poiché il Kosovo non è uno Stato riconosciuto DALL'ONU, occorrerebbe una risoluzione del Consiglio di Sicure… - SoniaLaVera : RT @paradoxMKD: La NATO ha occupato il Kosovo nel 1999, dopo una guerra di 78 giorni contro l'allora Jugoslavia. Il Kosovo ha dichiarato l'… - SasMo74 : RT @dariodangelo91: 12/n Attenzione. La missione #NATO in #Kosovo, #KFOR, si dice 'pronta ad intervenire nel caso in cui la stabilità sia m… - Mariate48641882 : RT @dariodangelo91: 12/n Attenzione. La missione #NATO in #Kosovo, #KFOR, si dice 'pronta ad intervenire nel caso in cui la stabilità sia m… -