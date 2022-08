Kate Middleton, l’abbraccio troppo intimo di William con un’altra (Di lunedì 1 agosto 2022) Kate Middleton difficilmente lo perdonerà. Pare infatti che William abbia perso il suo tradizionale atteggiamento formale e distaccato spingendosi troppo oltre con le Leonesse di Euro2022. Addirittura si è concesso degli abbracci che sono stati giudicati “troppo intimi”, in considerazione dell’istituzione che rappresenta. E di certo sua moglie non sarà contenta. Il messaggio di William e Charlotte Abbiamo lasciato Kate Middleton in shorts e Superga per un giro in barca a vela, sua passione da sempre, mentre William e sua figlia, la piccola Charlotte hanno fatto il tifo per la squadra nazionale femminile di calcio, impegnata contro la Germania nella finale di Euro2022. Partita che si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra. ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 agosto 2022)difficilmente lo perdonerà. Pare infatti cheabbia perso il suo tradizionale atteggiamento formale e distaccato spingendosioltre con le Leonesse di Euro2022. Addirittura si è concesso degli abbracci che sono stati giudicati “intimi”, in considerazione dell’istituzione che rappresenta. E di certo sua moglie non sarà contenta. Il messaggio die Charlotte Abbiamo lasciatoin shorts e Superga per un giro in barca a vela, sua passione da sempre, mentree sua figlia, la piccola Charlotte hanno fatto il tifo per la squadra nazionale femminile di calcio, impegnata contro la Germania nella finale di Euro2022. Partita che si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra. ...

vogue_italia : Chi è Jack Schlossberg, l'erede di JFK - figlio di Caroline Kennedy - che sarà a fianco del Principe William e di K… - incognitofculon : RT @ciccimitterrand: kate middleton al marito quando morirà il principe carlo boh - ciccimitterrand : kate middleton al marito quando morirà il principe carlo boh - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Kate Middleton, giù la corona: il look in pantaloncini che non ti aspetti - GiornalismoI : Kate Middleton: sorprendente somiglianza con il principe Louis, “lo adora” Kate Middleton e il principe William so… -