Juventus-Raspadori, i bianconeri tentano il sorpasso sul Napoli (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juventus ha messo la freccia per sorpassare il Napoli, come fosse una corsa automobilistica. Ma nel calciomercato spesso è così, trattative avanzate che si bloccano e sorpassi all’ultima curva di altri club per chiudere. E’ quello che sta tentando la Juventus con Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Il club bianconero ha fissato con gli agenti del calciatore un incontro per trovare l’accordo economico e superare l’offerta già sul tavolo del Napoli. Parallelamente sono iniziati anche i contatti proprio con il Sassuolo per provare almeno a pareggiare l’offerta del club di De Laurentiis sull’attaccante. Sale quindi nelle gerarchie in attacco il nome di Raspadori, viste le difficoltà per riavere Morata, che diventa primo obiettivo per completare il tridente a ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Laha messo la freccia per sorpassare il, come fosse una corsa automobilistica. Ma nel calciomercato spesso è così, trattative avanzate che si bloccano e sorpassi all’ultima curva di altri club per chiudere. E’ quello che sta tentando lacon Giacomo, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Il club bianconero ha fissato con gli agenti del calciatore un incontro per trovare l’accordo economico e superare l’offerta già sul tavolo del. Parallelamente sono iniziati anche i contatti proprio con il Sassuolo per provare almeno a pareggiare l’offerta del club di De Laurentiis sull’attaccante. Sale quindi nelle gerarchie in attacco il nome di, viste le difficoltà per riavere Morata, che diventa primo obiettivo per completare il tridente a ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - GiovaAlbanese : La #Juventus negli ultimi giorni è tornata a chiedere informazioni anche sulla situazione #Raspadori. La lista dei… - Skysurfer72 : RT @giampdisan: Se 35 milioni sono troppi per #Morata figuriamoci 40 per #Raspadori: sarebbero un abominio, una roba totalmente incomprensi… - MorataWorld : Premesso che non credo a #Raspadori, MA, se mai dovesse accadere mi faccio saltare per aria davanti lo stadio che i… -