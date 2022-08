Il Liverpool è più avanti del City (Di lunedì 1 agosto 2022) Da anni il Community Shield segna il ritorno della stagione calcistica europea e il primo match veramente sentito dopo la girandola di amichevoli estive. Questa volta poi, lo scontro tra il vincitore della FA Cup e il campione della Premier League, aveva in sé ancora più attesa, mettendo di nuovo in scena l’ormai classico confronto tra Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Non era però l’unico tema di interesse nello scontro tra Liverpool e Manchester City. Da una parte c’era la curiosità di vedere all’opera il tridente d’attacco senza Sadio Mané, passato in estate al Bayern Monaco, con l’inserimento al suo posto di Darwin Núñez, prelavato dal Benfica per 100 milioni di euro. Dall’altra era ancora maggiore l’attesa di vedere all’opera Erling Haaland, il fiore all’occhiello del mercato del City, arrivato per essere il nuovo punto di ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 1 agosto 2022) Da anni il Community Shield segna il ritorno della stagione calcistica europea e il primo match veramente sentito dopo la girandola di amichevoli estive. Questa volta poi, lo scontro tra il vincitore della FA Cup e il campione della Premier League, aveva in sé ancora più attesa, mettendo di nuovo in scena l’ormai classico confronto tra Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Non era però l’unico tema di interesse nello scontro trae Manchester. Da una parte c’era la curiosità di vedere all’opera il tridente d’attacco senza Sadio Mané, passato in estate al Bayern Monaco, con l’inserimento al suo posto di Darwin Núñez, prelavato dal Benfica per 100 milioni di euro. Dall’altra era ancora maggiore l’attesa di vedere all’opera Erling Haaland, il fiore all’occhiello del mercato del, arrivato per essere il nuovo punto di ...

