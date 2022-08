I migliori momenti del Jova Beach Party a Barletta con Morandi, Checco Zalone, Antonacci e Sangiorgi (Di lunedì 1 agosto 2022) Un grande successo e tanti ospiti sul palco del Jova Beach Party a Barletta. Continua la tournée estiva di Jovanotti tra le spiagge d’Italia e si balla a suon delle sue hit anche a Barletta. Due gli appuntamenti che hanno accolto migliaia di fan nelle serate del 30 e del 31 luglio 2022 con tanti amici sul palco, pronti a duettare con Lorenzo. Jovanotti ha infatti accolto sul palco del Jova Beach Party a Barletta l’amico Gianni Morandi, con il quale ha duettato anche al Festival i Sanremo 2022. Ma non solo: c’era anche Biagio Antonacci. Uno dei momenti più divertenti e coinvolgenti, almeno a detta dei presenti, è stato invece quello con ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Un grande successo e tanti ospiti sul palco del. Continua la tournée estiva dinotti tra le spiagge d’Italia e si balla a suon delle sue hit anche a. Due gli appuntamenti che hanno accolto migliaia di fan nelle serate del 30 e del 31 luglio 2022 con tanti amici sul palco, pronti a duettare con Lorenzo.notti ha infatti accolto sul palco dell’amico Gianni, con il quale ha duettato anche al Festival i Sanremo 2022. Ma non solo: c’era anche Biagio. Uno deipiù divertenti e coinvolgenti, almeno a detta dei presenti, è stato invece quello con ...

bimbadisebemick : RT @mult1formula: #LondonEPrix - Dennis e Di Grassi incantano?? Il weekend è stato ricco di sorpassi e colpi di scena?? Vediamo con @marxf… - ada_cotugno : ??THREAD - Cesc Fàbregas is magic??I migliori momenti vissuti dallo spagnolo con la maglia dell'Arsenal ???? Se ti è… - meiradifede : RT @unpoironico: Pagherei per vedere un film sui momenti migliori della mia vita - iosononicol : RT @S4TeLL1te_: “migliori momenti della mia vita sono stati in italia” ok sei n’cesso che però non c’hai fatto fine line, migliori momenti… - lamentona : RT @unpoironico: Pagherei per vedere un film sui momenti migliori della mia vita -