F1 | Jacques Villenueve | “Max Verstappen è una macchina | sa sempre cosa fare anche nelle difficoltà”

OA_Sport : #F1 Jacques Villenueve loda le qualità di Max Verstappen, il migliore per distacco quest'anno -

Tag24

Saranno 70 i giri attorno all'autodromo intitolato a Gilles. Ieri il figlioha premiato il poleman, Max Verstappen. Ore 18:00 - La griglia di partenza definitiva 1/a fila: Max ...Un momento molto difficile per la Ferrari. Il Mondiale 2022 di F1 sta prendendo una piega sempre più favorevole alla Red Bull e a Max Verstappen, considerata la doppietta a Baku (Azerbaijan). I ... Formula 1, Villenueve: "Leclerc leader Ferrari Non sembra" • TAG24 Jacques Villeneuve, con la sua solita pungente ironia, ha indicato la Ferrari e Charles Leclerc come l’esempio migliore di come non si vince il campionato di Formula 1. Lo sfortunato, per il monegasco ...Dopo l'errore al GP di Francia, Charles Leclerc ha dovuto sopportare più di una critica. Da più parti sono arrivate le accuse di non meritare il mondiale.