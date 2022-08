Elezioni, Crippa e D’Incà presentano l’associazione “Ambiente 2050”: “Naturale dialogare con il Pd” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Il nostro interesse è poter dare una voce in più, autorevole, alle persone che guardano alla questione ambientale. Noi ci collochiamo nella parte progressista, vogliamo aiutare alle prossime politiche a mettere l’Ambiente al centro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, nel corso della presentazione alla Camera del simbolo ‘Ambiente 2050‘, insieme a Davide Crippa e Alessandra Carbonaro. Dialogherete con il Pd? “Mi sembra strano non dialogare con il Pd. Lo abbiamo fatto per tutta la legislatura. – risponde Crippa – Abbiamo parlato con il Pd per comprendere quali modalità ci saranno per mettere l’Ambiente al centro del campo progressista da qui in avanti, vedremo che risposte il Pd e Letta vorranno dare a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “Il nostro interesse è poter dare una voce in più, autorevole, alle persone che guardano alla questione ambientale. Noi ci collochiamo nella parte progressista, vogliamo aiutare alle prossime politiche a mettere l’al centro”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico, nel corso della presentazione alla Camera del simbolo ‘‘, insieme a Davidee Alessandra Carbonaro. Dialogherete con il Pd? “Mi sembra strano noncon il Pd. Lo abbiamo fatto per tutta la legislatura. – risponde– Abbiamo parlato con il Pd per comprendere quali modalità ci saranno per mettere l’al centro del campo progressista da qui in avanti, vedremo che risposte il Pd e Letta vorranno dare a un ...

