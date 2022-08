Domenica musei e parchi archeologici gratis. Ecco l’elenco (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 7 agosto si rinnova l’iniziativa Domenica al museo, introdotta nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini, con l’ingresso gratuito per tutti nei musei e nei parchi archeologici statali. La prima Domenica del mese torna pertanto all’insegna della cultura, con visite che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (DL n. 24 del 24 marzo 2022) con la forte raccomandazione all’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione. l’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo https://cultura.gov.it/Domenicalmuseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 7 agosto si rinnova l’iniziativaal museo, introdotta nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini, con l’ingresso gratuito per tutti neie neistatali. La primadel mese torna pertanto all’insegna della cultura, con visite che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (DL n. 24 del 24 marzo 2022) con la forte raccomandazione all’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi chiusi. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione.completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo https://cultura.gov.it/lmuseo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

