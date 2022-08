Come si dovrebbe reagire a un’aggressione in pubblico? (Di lunedì 1 agosto 2022) L’omicidio di Ogorchukwu ha generato un’estesa discussione su cosa sia meglio fare quando si assiste a gesti di estrema violenza Leggi su ilpost (Di lunedì 1 agosto 2022) L’omicidio di Ogorchukwu ha generato un’estesa discussione su cosa sia meglio fare quando si assiste a gesti di estrema violenza

borghi_claudio : @Patrizi61522084 Chi vuole mettersi in politica dovrebbe prima farsi un mandato come consigliere comunale per vedere come funziona. - elio_vito : Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettoral… - borghi_claudio : @GabZeno Certo che lo aboliamo. Il discorso è semplice: di qua ci sono tre partiti che, chi più chi meno, chi subit… - CristianoGuarco : Come si dovrebbe reagire a un’aggressione in pubblico? - antobon2 : RT @FurioGarbagnati: La tassa di successione, presente in tutta Europa e che nella forma prevista non tocca il così detto ceto medio, è un… -