Ciclismo | Alexander Kristoff torna a correre in patria | il prossimo anno sarà alla Uno-X Pro Cycling

(Di lunedì 1 agosto 2022) “È tempo dire a casa e non vedo l’ora che inizi il 2023“ breve ma conciso il commento di. Il norvegese, infatti, correrà in madrenella prossima stagione. Dopo le tantissime indiscrezioni che erano arrivate nelle scorse settimane, oggi è giunta anche l’ufficialità: il vincitore della Milano-Sanremo 2014 nel 2023 avrà addosso la divisa della Uno-X Pro. Scende di categoria dunque il 35enne, che quest’si è aggiudicato tre corse, tra le quali una bellissima Scheldeprijs con un colpaccio da finisseur: per lui passaggio da una World Tour (la Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) ad una Professional. Nonostante l’età, il contratto andrà avanti almeno fino al 2025, a dimostrazione di una condizione in ogni caso buona. Foto: Lapresse