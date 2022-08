Chi ha ucciso Angelo Vassallo? Svolta dopo 12 anni: retroscena indagine (Di lunedì 1 agosto 2022) Le indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Acciaroli ucciso la notte del 5 settembre 2020 stanno portando a dei risvolti inaspettati ed inquietanti. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, con la Svolta nel delitto di Vassallo, ucciso con nove colpi di arma da fuoco mentre rincasava a bordo della sua auto. Omicidio Angelo Vassallo: la Svolta A distanza di 12 anni è arrivata l’attesa Svolta: 9 persone sono state indagate per l’omicidio di Angelo Vassallo. Le nuove indagini, ha spiegato il procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, riguardano anche “lo svolgimento e le reali finalità” di una serie di attività investigative messe in atto subito ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 1 agosto 2022) Le indagini sull’omicidio di, il sindaco pescatore di Acciarolila notte del 5 settembre 2020 stanno portando a dei risvolti inaspettati ed inquietanti. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, con lanel delitto dicon nove colpi di arma da fuoco mentre rincasava a bordo della sua auto. Omicidio: laA distanza di 12è arrivata l’attesa: 9 persone sono state indagate per l’omicidio di. Le nuove indagini, ha spiegato il procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, riguardano anche “lo svolgimento e le reali finalità” di una serie di attività investigative messe in atto subito ...

