Cambiamenti in Rai per Bortone, Matano e Ossini: ecco perché (Di lunedì 1 agosto 2022) Solitamente, l’inizio dei programmi Rai, dopo la pausa estiva, è sempre stato fissato per metà settembre. Questa volta, però, come riporta Davide Maggio, la rete ha deciso di apportare dei Cambiamenti. In particolare, essi riguarderanno Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e Unomattina, condotti rispettivamente da Serena Bortone, Alberto Matano e Massimiliano Ossini. Si tratterà di modifiche che, sicuramente, faranno piacere agli affezionati spettatori. Non si tratta di una scelta lasciata al caso perché dietro c’è un motivo ben preciso. Modifiche al palinsesto di Rai 1: coinvolti Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e Unomattina L’estate ha sempre rappresentato un momento di stacco tra le vecchie edizioni televisive e le nuove. Il pubblico, seppur nostalgico, è solito caricarsi di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 agosto 2022) Solitamente, l’inizio dei programmi Rai, dopo la pausa estiva, è sempre stato fissato per metà settembre. Questa volta, però, come riporta Davide Maggio, la rete ha deciso di apportare dei. In particolare, essi riguarderanno Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e Unomattina, condotti rispettivamente da Serena, Albertoe Massimiliano. Si tratterà di modifiche che, sicuramente, faranno piacere agli affezionati spettatori. Non si tratta di una scelta lasciata al casodietro c’è un motivo ben preciso. Modifiche al palinsesto di Rai 1: coinvolti Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e Unomattina L’estate ha sempre rappresentato un momento di stacco tra le vecchie edizioni televisive e le nuove. Il pubblico, seppur nostalgico, è solito caricarsi di ...

tuttopuntotv : Cambiamenti in Rai per Bortone, Matano e Ossini: ecco perché #Oggièunaltrogiorno #Lavitaindiretta #Unomattina - Giovanni_Vallef : Se a qualcuno non fosse chiaro, i cambiamenti climatici sono questi. Eventi estremi, improvvisi e sempre più frequ… - baldibaldon : Ieri rai due dopo il tg comizio elettorale della Meloni , già parla come avesse le elezioni in tasca.cambi costituz… -