Calciomercato Juventus, si decide mercoledì: incontro con Allegri (Di lunedì 1 agosto 2022) Juventus, mercoledì è previsto un summit con il tecnico Massimiliano Allegri. Il club bianconero deciderà solo tra qualche giorno. La Juventus di Andrea Agnelli ha messo a segno tre colpi che hanno mandato su di giri i tifosi bianconeri. Gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria a parametro zero hanno infiammato l'ambiente e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

