Assalto a Capitol Hill, 7 anni di carcere all'estremista di destra entrato al Congresso con una pistola (Di lunedì 1 agosto 2022) Una condanna a oltre 7 anni di carcere per Guy Reffitt, il sostenitore di Donald Trump che durante l'Assalto di Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021, è entrato al Congresso armato di una pistola e ha minacciato la presidente della Camera Nancy Pelosi. Reffitt è membro del gruppo di militanti di estrema destra del Texas «Three Percenters». Si tratta della condanna più lunga emessa finora. L'uomo è stato il primo imputato a essere andato a processo dopo i fatti del Campidoglio senza accettare il patteggiamento, ed è stato dichiarato colpevole a marzo di cinque capi di imputazione. Tra questi, ci sono il trasporto di arma da fuoco a Capitol Hill, resistenza alla polizia, ostruzione di un procedimento ...

