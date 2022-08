Ajax, Ihattaren minacciato da una banda di criminali per una relazione con una donna (Di lunedì 1 agosto 2022) De Telegraaf svela il motivo per cui Mohamed Ihattaren è scomparso dai radar dell’Ajax, dove è in prestito dalla Juventus: sarebbe minacciato da una banda di criminali per una relazione con una donna di Utrecht, la sua città natale. La liaison gli ha fruttato pesanti minacce e così, di comune accordo con il club e con gli agenti di polizia impegnati ad indagare sul caso, Ihattaren ha lasciato il ritiro e dunque anche gli allenamenti, per evitare di farsi vedere in pubblico. Già quando era alla Sampdoria il calciatore sparì per mesi. Per lui sembra non esserci pace. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) De Telegraaf svela il motivo per cui Mohamedè scomparso dai radar dell’, dove è in prestito dalla Juventus: sarebbeda unadiper unacon unadi Utrecht, la sua città natale. La liaison gli ha fruttato pesanti minacce e così, di comune accordo con il club e con gli agenti di polizia impegnati ad indagare sul caso,ha lasciato il ritiro e dunque anche gli allenamenti, per evitare di farsi vedere in pubblico. Già quando era alla Sampdoria il calciatore sparì per mesi. Per lui sembra non esserci pace. L'articolo ilNapolista.

