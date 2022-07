Traffico Roma del 31-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 31 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ancora Buona domenica dalla redazione sul grande raccordo anulare torna regolare il Traffico dopo i momentanei Disagi causati da un incendio Laurentina In entrambe le direzioni pochi gli spostamenti né questo pomeriggio anche sul lettera turbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est Traffico regolare sulla rete autostradale laziale mentre ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questo fine settimana da bollino rosso i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate Sono fermi su tutte le strade extraurbane fino alle 22 in aumento gli spostamenti sulla Pontina verso la capitale in particolare tra via di Trigoria Castel di Decima in città prudenza per i possibili rallentamenti su via Faleria a causa di un incidente in prossimità di via Appia Nuova a chi viaggia in treno ricordiamo la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ancora Buona domenica dalla redazione sul grande raccordo anulare torna regolare ildopo i momentanei Disagi causati da un incendio Laurentina In entrambe le direzioni pochi gli spostamenti né questo pomeriggio anche sul lettera turbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale estregolare sulla rete autostradale laziale mentre ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questo fine settimana da bollino rosso i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate Sono fermi su tutte le strade extraurbane fino alle 22 in aumento gli spostamenti sulla Pontina verso la capitale in particolare tra via di Trigoria Castel di Decima in città prudenza per i possibili rallentamenti su via Faleria a causa di un incidente in prossimità di via Appia Nuova a chi viaggia in treno ricordiamo la ...

