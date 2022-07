Sampdoria-Fiorentina 4-1 | La Samp stordisce la Fiorentina | Serie A 2021/22 (Di domenica 31 luglio 2022) I blucerchiati infuriano allo Stadio Marassi e intaccano la candidatura della Fiorentina per il posto in Europa League Serie A 2021/22 Questo è…Guarda questo video su Youtube L'articolo Sampdoria-Fiorentina 4-1 La Samp stordisce la Fiorentina Serie A 2021/22 proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) I blucerchiati infuriano allo Stadio Marassi e intaccano la candidatura dellaper il posto in Europa League/22 Questo è…Guarda questo video su Youtube L'articolo4-1 Lala/22 proviene da JustCalcio.com.

PerSaturno : @Debunker71 @Ennio76040064 @ken_parker67 @fabio_fravili @cjmimun Guarda l'Albo d'oro della A prima del 93. Con 16… - AConan_Doyle : Gabbia Sampdoria ?? Cistana Fiorentina ?? - DRUGHI70043383 : RT @DRUGHI70043383: NOTA per gli amanti del calcio in pay TV:per il primo mese i tifosi di LAZIO E BOLOGNA possono fare NOW a 15 euro(4 par… - SerieBItaliaBR : RT @PalermoPtBR: Atacante Brunori da Juve Defensor Nedelcearu advindo do Crotone. Atacante Matteo Stroppa da Sampdoria Lateral Marco Sala d… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, non tramonta l'idea #Sottil. I dettagli -