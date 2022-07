Roma, terribile incidente sulla Laurentina: morto un ragazzo di 26 anni, 2 feriti gravi (Di domenica 31 luglio 2022) terribile incidente questa notte intorno alle ore 4:00 in via Laurentina, all’altezza del civico 508, all’Eur. Un ragazzo di 26 anni a bordo di una Fiat 500 ha perso il controllo della sua auto per ragioni ancora al vaglio. Il giovane era in auto con altri 3 amici. Stavano tornando dopo una serata passata in un locale della zona, quando conducente ha sbandato ed è finito contro un albero. Leggi anche: Roma, incidente mortale sulla Cassia: Alessio non ce l’ha fatta, aveva 20 anni Lo schianto L’urto è stato tremendo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, una volante della polizia e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo ormai senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 luglio 2022)questa notte intorno alle ore 4:00 in via, all’altezza del civico 508, all’Eur. Undi 26a bordo di una Fiat 500 ha perso il controllo della sua auto per ragioni ancora al vaglio. Il giovane era in auto con altri 3 amici. Stavano tornando dopo una serata passata in un locale della zona, quando conducente ha sbandato ed è finito contro un albero. Leggi anche:mortaleCassia: Alessio non ce l’ha fatta, aveva 20Lo schianto L’urto è stato tremendo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, una volante della polizia e gli agenti della polizia locale diCapitale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo ormai senza ...

CorriereCitta : Roma, terribile incidente sulla Laurentina: morto un ragazzo di 26 anni, 2 feriti gravi - FulvioAlbanese : L'incubo di Marta, a 14 anni pestata per la quarta volta dagli stessi bulli: 'E i carabinieri non riescono a fermar… - Retake_Roma : Il nostro impegno quotidiano per permettere a questi alberelli, appena piantati, di superare questa terribile estat… - CorriereCitta : Terribile incidente sulla Pontina: finisce con la moto sotto al camion, centauro gravissimo - annalisaresci : RT @Marco_dreams: Era il 15 Marzo 2016 e gli stessi tre avvoltoi di oggi litigavano per la candidatura a sindaco di Roma. Berlusca disse de… -