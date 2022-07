Roma. Controlli antidroga: 9 arresti e 2 ordinanze di custodia cautelare (Di domenica 31 luglio 2022) CRONACA DI Roma – Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: ancora 9 le persone arrestate. Eseguite anche 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani e sequestrato oltre 1 kg di stupefacente e 11 mila euro in contanti. Ancora 9 arrestati negli ultimi giorni da parte della Polizia di Stato poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti del V Distretto Prenestino, unitamente alla squadra cinofili antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio cd. ad “Alto Impatto Distrettuale” nella zona del Quarticciolo, al fine di contrastare i reati predatori e lo spaccio di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 luglio 2022) CRONACA DI– Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: ancora 9 le persone arrestate. Eseguite anche 2diin carcere nei confronti di due cittadini italiani e sequestrato oltre 1 kg di stupefacente e 11 mila euro in contanti. Ancora 9 arrestati negli ultimi giorni da parte della Polizia di Stato poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti del V Distretto Prenestino, unitamente alla squadra cinofilidell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio cd. ad “Alto Impatto Distrettuale” nella zona del Quarticciolo, al fine di contrastare i reati predatori e lo spaccio di ...

