Roffia, bacino stremato da alghe e siccità - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 31 luglio 2022) Il bacino di Roffia è un'area strategica per le attività sportive remiere La siccità morde. Attacca tutto; dal mondo agricolo, dove si teme per lo stress idrico su vite e olivo - la zona di San ... Leggi su lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) Ildiè un'area strategica per le attività sportive remiere Lamorde. Attacca tutto; dal mondo agricolo, dove si teme per lo stress idrico su vite e olivo - la zona di San ...

Roffia capitale del remo giovanile: grande festa a San Miniato Sono 78 le società che il 14 e 15 maggio si sono incontrate e scontrate nelle acque del bacino di Roffia, a San Miniato, per il secondo Meeting Nazionale Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 ID e Master dell'area centro. Da ogni parte d'Italia sono arrivati all'incirca 1200 atleti,... LA NAZIONE Roffia, bacino stremato da alghe e siccità L'allarme: crescono le aree di secca. Un progetto di dragaggio per portare il campo di gara alle dimensioni "internazionali" ... Siccità, ordinanza anti spreco a Santa Croce La siccità affonda il morso. Nel Comprensorio come in tutta Italia. ll territorio sta fornando indicatori inquivocabili del problema. A Santa Croce basta dare uno sguardo dal ponte alla secca dell'Arn ...