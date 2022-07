Roberta Di Mario, la bellezza di un'estate in musica (Di domenica 31 luglio 2022) Quella della pianista parmense è iniziata lo scorso giugno con un concerto speciale, e ora continua con un live tra note e teatro a Volterra. E qui ci racconta il potere della musica, che dovremmo tutti tenere sempre a mente: «La musica tocca nel profondo ed è contagiosa» Leggi su vanityfair (Di domenica 31 luglio 2022) Quella della pianista parmense è iniziata lo scorso giugno con un concerto speciale, e ora continua con un live tra note e teatro a Volterra. E qui ci racconta il potere della, che dovremmo tutti tenere sempre a mente: «Latocca nel profondo ed è contagiosa»

