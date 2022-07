Per chi ama gli inneschi apocalittici e le ambientazioni chiuse in cui osservare nuove dinamiche relazionali (Di domenica 31 luglio 2022) SNOWPIERCERGenere: FantapoliticaRegia: Graeme Manson e Josh Friedman. Con Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Alison Wright. Su Netflix Daveed Diggs e Jennifer Connelly in “Snowpiercer” (foto Contrasto). Una catastrofe ambientale, una popolazione mondiale sterminata con pochi sopravvissuti, un treno come un’arca di Noè che mette in salvo le persone, ma che al proprio interno riproduce ed esaspera le disuguaglianze. Ci sono tutti gli ingredienti narrativi del racconto distopico e post-apocalittico in Snowpiercer, disponibile su Netflix in tre stagioni. Ispirata all’omonimo film del 2013 del regista sudcoreano Bong Joon-ho (lo stesso di Parasite e che firma anche questo adattamento), a sua volta tratto dalla graphic novel del 1982 La Transpercenèige, la serie è il prequel della pellicola cinematografica e colloca gli avvenimenti cinque anni prima. ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 luglio 2022) SNOWPIERCERGenere: FantapoliticaRegia: Graeme Manson e Josh Friedman. Con Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Alison Wright. Su Netflix Daveed Diggs e Jennifer Connelly in “Snowpiercer” (foto Contrasto). Una catastrofe ambientale, una popolazione mondiale sterminata con pochi sopravvissuti, un treno come un’arca di Noè che mette in salvo le persone, ma che al proprio interno riproduce ed esaspera le disuguaglianze. Ci sono tutti gli ingredienti narrativi del racconto distopico e post-apocalittico in Snowpiercer, disponibile su Netflix in tre stagioni. Ispirata all’omonimo film del 2013 del regista sudcoreano Bong Joon-ho (lo stesso di Parasite e che firma anche questo adattamento), a sua volta tratto dalla graphic novel del 1982 La Transpercenèige, la serie è il prequel della pellicola cinematografica e colloca gli avvenimenti cinque anni prima. ...

