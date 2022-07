Nasce Antonio Conte, tecnico italiano tra i più vincenti – 31 luglio 1969 (Di domenica 31 luglio 2022) Il 31 luglio del 1969 Nasceva Antonio Conte. 19 anni di carriera da calciatore, poi il grande salto in panchina Il 31 luglio del 1969 veniva alla luce Antonio Conte. Considerato attualmente uno degli allenatori più capaci nell’intero panorama mondiale, ha alle spalle la bellezza di quasi 20 anni di onorata carriera da calciatore. Lecce e Juventus le due maglie da lui indossate in carriera: coi bianconeri ha giocato per 13 anni togliendosi enormi soddisfazioni. Dopo il ritiro inizia per lui la nuova vita in panchina. Arezzo, Bari, Atalanta e Siena le prime esperienze in panchina, non troppo fortunate eccetto con la squadra bianconera con cui ottiene una promozione in Serie A. Nel 2011 il grande salto alla Juventus: vincerà tre scudetti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Il 31delva. 19 anni di carriera da calciatore, poi il grande salto in panchina Il 31delveniva alla luce. Considerato attualmente uno degli allenatori più capaci nell’intero panorama mondiale, ha alle spalle la bellezza di quasi 20 anni di onorata carriera da calciatore. Lecce e Juventus le due maglie da lui indossate in carriera: coi bianconeri ha giocato per 13 anni togliendosi enormi soddisfazioni. Dopo il ritiro inizia per lui la nuova vita in panchina. Arezzo, Bari, Atalanta e Siena le prime esperienze in panchina, non troppo fortunate eccetto con la squadra bianconera con cui ottiene una promozione in Serie A. Nel 2011 il grande salto alla Juventus: vincerà tre scudetti ...

