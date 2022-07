Macabra scoperta a Roma: anziana morta in casa, deceduta da almeno una settimana (Di domenica 31 luglio 2022) È stata trovata morta in casa nel proprio appartamento un’anziana che — come troppo spesso accade — ha dovuto fare i conti con la propria solitudine. La Macabra scoperta è avvenuta ieri, sabato 30 luglio, poco prima di mezzogiorno all’interno di un appartamento sito al 4 piano di una palazzina. Leggi anche: Macabra scoperta alle porte di Roma: 75enne morto in casa da giorni anziana morta in casa da una settimana: l’allarme dei vicini A far scattare l’allarme sono stati i vicini della donna — un 82enne — che non avendo sue notizie da ormai diversi giorni hanno allertato le forze dell’ordine. Siamo a Roma, in via delle Vigne Nuove. Qui gli agenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 luglio 2022) È stata trovatainnel proprio appartamento un’che — come troppo spesso accade — ha dovuto fare i conti con la propria solitudine. Laè avvenuta ieri, sabato 30 luglio, poco prima di mezzogiorno all’interno di un appartamento sito al 4 piano di una palazzina. Leggi anche:alle porte di: 75enne morto inda giorniinda una: l’allarme dei vicini A far scattare l’allarme sono stati i vicini della donna — un 82enne — che non avendo sue notizie da ormai diversi giorni hanno allertato le forze dell’ordine. Siamo a, in via delle Vigne Nuove. Qui gli agenti del ...

