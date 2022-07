L’ultima follia gretina: via la cravatta per salvare l’ambiente (Di domenica 31 luglio 2022) Pedro Pedro Pedro di Santa Fè, tu con le cazzate a tre per tre. Poi dice economista; poi dice socialista, cioè uno che di economia non capisce una fava di default, praticamente l’ossimoro perfetto. Pedro Sanchez, el Capataz spagnolo, che guida un governo coi compagni di Podemos, ha trovato la soluzione gretina per salvare il pianeta: via la cravatta; è inutile, borghese e fa sudare. Il ragionamento, che gli vale un Nobel per l’Economia e un altro per la Psichiatria, è il seguente: senza cravatta uno respira, se respira non ha bisogno di accendere il condizionatore, quindi la terra è salva. E siamo già oltre Draghi: il banchiere e l’economista socialista si fondono in una mirabile puttanata. Ma prendiamola pure per buona: a questa stregua, perché lasciare le cose a metà? I vertici facciamoli a culo nudo, così portiamo a ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 31 luglio 2022) Pedro Pedro Pedro di Santa Fè, tu con le cazzate a tre per tre. Poi dice economista; poi dice socialista, cioè uno che di economia non capisce una fava di default, praticamente l’ossimoro perfetto. Pedro Sanchez, el Capataz spagnolo, che guida un governo coi compagni di Podemos, ha trovato la soluzioneperil pianeta: via la; è inutile, borghese e fa sudare. Il ragionamento, che gli vale un Nobel per l’Economia e un altro per la Psichiatria, è il seguente: senzauno respira, se respira non ha bisogno di accendere il condizionatore, quindi la terra è salva. E siamo già oltre Draghi: il banchiere e l’economista socialista si fondono in una mirabile puttanata. Ma prendiamola pure per buona: a questa stregua, perché lasciare le cose a metà? I vertici facciamoli a culo nudo, così portiamo a ...

