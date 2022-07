Kilimangiaro Estate 2022 | settima puntata 31 luglio

(Di domenica 31 luglio 2022) Il 31va in onda, alle 21:20 su Rai 3, ladi, la versione estiva ed in prima serata del celebre programma pomeridiano della domenica della terza rete Rai dedicato ai viaggi ed alla scoperta delle curiosità dalla natura e dalla scienza. A condurre anche questa versione, così come quella pomeridiana, c’è Camila Raznovich., ospitiNellasi visitano territori del Nord dell’Australia, l’isola di Lanzarote nelle Canarie e l’Islanda. Il primo ospite della serata sarà Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista e soprattutto grande viaggiatrice, che presenterà il suo ...

SerieTvserie : Kilimangiaro Estate 2022: puntata 31 luglio, cast ed ospiti - tvblogit : Kilimangiaro Estate 2022: puntata 31 luglio, cast ed ospiti - Teleblogmag : Gli appuntamenti in tv della prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #ladamavelata… - SMSNEWSOFFICIAL : A @KilimangiaroRai Estate ospiti Dacia Maraini e Umberto Pelizzari @camilaraznovich - MontiFrancy82 : A @KilimangiaroRai Estate ospiti Dacia Maraini e Umberto Pelizzari @camilaraznovich -

Torna '', uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d'eccezione, per esplorare, capire e ..., ore 21:25 su Rai 3 Camila Raznovich a il '' ci porta nei luoghi più belli - e spesso sconosciuti - del pianeta. Vacanze ai Caraibi, ore 21:25 su Rete 4 Mario (...Stasera in tv - domenica 31 luglio 2022 - nuova puntata su Rai3 di Kilimangiaro Estate (ore 21,20). Come al solito andranno in onda servizi su alcune delle più belle mete in giro per il mondo e ...Kilimangiaro Estate ospiti e anticipazioni di stasera domenica 31 luglio su Rai 3, i documentari, le avventure della puntata ...