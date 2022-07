Juventus, altra tegola a centrocampo: McKennie out per un paio di mesi (Di domenica 31 luglio 2022) Weston McKennie è out: la Juventus entra già in emergenza per gli infortuni. Dopo Pogba, in aggiunta al lungodegente Chiesa, anche il texano si è fatto male. Per McKennie una lussazione alla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 31 luglio 2022) Westonè out: laentra già in emergenza per gli infortuni. Dopo Pogba, in aggiunta al lungodegente Chiesa, anche il texano si è fatto male. Peruna lussazione alla...

GiovaAlbanese : #Bremer convince al primo test significativo, la doppietta di #Kean consente alla #Juventus di chiudere sul 2-2 con… - EnricoTurcato : Bel rischio presentarsi un’altra stagione con Alex Sandro titolare a sinistra per la Juventus. Cercatevi il gol di… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Juventus, altra tegola a centrocampo: #McKennie out per un paio di mesi - Gazzetta_it : Juve, altra tegola: spalla lussata, stop anche per McKennie - Pall_Gonfiato : #Juventus, altra tegola a centrocampo: #McKennie out per un paio di mesi -