Juve - Real | le pagelle | Perin il migliore per distacco 7 Di Maria | un passo indietro

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - forumJuventus : Juve ko col Real, ora rientro in Italia e ripresa il 3 Agosto, poi test con l’Atletico ? - iscorers : Di Maria mezza stecca, Vlahovic ancora in ritardo. Bene Fagioli e Locatelli: promossi e rimandati di Real-Juve | Pr… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Questo Real è troppo: Benzema e Asensio piegano la Juve - infoitsport : Fatica Juve contro il Real (0-2), bene Locatelli e Fagioli delude Vlahovic -

Intuisce l'angolo del rigore di Benzema ma non ci arriva, poi tre salvataggi di fila: il migliore per distacco. Super Perin, poi segna Asensioin bianconero,in viola; quando si torna in campo quando in Italia sono circa le cinque di mattina e cambiano anche gli uomini. Rudiger per Militao e Cuadrado ...5 - Conferma che in questa Juve può starci. Le sue qualità tecniche lo aiutano a non sfigurare al cospetto dei massimi interpreti mondiali del ruolo. DI MARIA 5,5 - Fisicamente meno brillante rispetto ...L'attaccante argentino firma l'assist per il gol di Ibanez, che permette alla squadra di Mourinho di piegare il Tottenham. La Juventus è stata superata 2-0 dal Real Madrid di Ancelotti (Benzema e Asen ...