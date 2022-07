Justin Bieber in concerto a Lucca stasera: durata, biglietti e scaletta (Di domenica 31 luglio 2022) Justin Bieber in concerto a Lucca stasera: l’artista è atteso in città per la performance in occasione del Lucca Summer Festival. Il concerto si terrà presso le Mura di Lucca, in viale Carducci. Sono ancora disponibili una manciata di biglietti per consentire agli ultimi ritardatari di poter assistere allo spettacolo dell’artista che oggi riprende ufficialmente il Justice World Tour dopo lo stop causa malattia. biglietti per Justin Bieber in concerto a Lucca stasera Mancano solo poche ore al concerto di Justin Bieber a Lucca e sono ancora disponibili pochissimi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022)in: l’artista è atteso in città per la performance in occasione delSummer Festival. Ilsi terrà presso le Mura di, in viale Carducci. Sono ancora disponibili una manciata diper consentire agli ultimi ritardatari di poter assistere allo spettacolo dell’artista che oggi riprende ufficialmente il Justice World Tour dopo lo stop causa malattia.perinMancano solo poche ore aldie sono ancora disponibili pochissimi ...

TicketOneIT : ??Una serata straordinaria quella del 31 luglio con Justin Bieber sul palco del @LuccaSummerFest per il suo unico co… - beatifuldylan : Vendo 2 biglietti a 60 euro posto PIT vicino al palco per concerto di Justin Bieber a Lucca. Prezzo trattabile. Con… - beatifuldylan : Vendo 2 biglietti a 60 euro posto PIT vicino al palco per concerto di Justin Bieber a Lucca. Contattatemi! Compreso… - jengstagram : @mushjums HAHAHSHSHSJAJSHAHAHAHSHS ANONG JUSTIN BIEBER CORE SI FLOW G YAN - chvrchinthewild : Raga stasera concerto di Justin Bieber -