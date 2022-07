Joey Tempest | chi era il frontman degli Europe e cosa fa oggi

(Di domenica 31 luglio 2022) Glisono probabilmente il gruppo rock più importante nella storia della musica svedese, grazie soprattutto ai successianni Ottanta: su tutti The Final Countdown. Un brano veramente cult per quel decennio. Tra i segreti della band c’è senza ombra di dubbio il carisma, le capacità vocali ma anche compositive di, all’anagrafe Rolf Magnus Joakim Larsson. Nato a Upplands Vasby, vicino Stoccolma, il 19 agosto 1963 sotto il segno del Leone, ha studiato da adolescente all’Odenslunda skola, ma fin dall’infanzia si è dimostrato grande appassionato di musica. Guidato dalla sorella, ha iniziato a suonare il piano e la chitarra, ed entra nelle prime band giovanili. La svolta della sua carriera è l’incontro con il chitarrista John Norum nel 1979. Quest’ultimo lo ha prima invitato a unirsi ai Force, che ...

NadiaStoppa : @goldrake____ Joey Tempest e gli Europe. - Marghe94075366 : @AdrianaMascia3 Quando a 13 anni sono riuscita ad avere la mia cameretta,Joey Tempest degli Europe,Bon Jovi,Berti d… - Katya27023330 : @goldrake____ Joey Tempest... poi sono passata ad Alice Cooper. -

In un post su Facebook la band guidata daaveva commentato: "E' una situazione fuori dal nostro controllo, non è colpa di nessuno, ma è comunque una fine strana e deludente per questo ...... ma purtroppo la band è stata costretta a cancellare la sua presenza all'ombra della Madonnina 'E' una conclusione decisamente deludente - lamenta il leader della band,- per un tour che ...