Investe 4 ragazze davanti a un locale e fugge | preso e linciato dagli amici delle vitime

(Di domenica 31 luglio 2022) Quattroventenni sono state investite e feritead undi Lido di Spina (Ferrara), da un auto guidata da un giovane che poi e’ fuggito. Tre hanno avuto lesioni di media gravita’, mentre una e’ stata trasportata in condizioni piu’ gravi all’ospedale Maggiore di Bologna. L’automobilista e’ stato poi seguito, in breve tempo rintracciato poco lontano raggiunto da una folla di giovani, tra cui, che lo hanno ‘’: al termine ha avuto lesioni di media gravita’. Salvato dai buttafuori dele dai carabinieri intervenuti, e’ stato arrestato per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. Sono in corso gli esami tossicologici. Lerisultano residenti nella provincia di Ferrara, ...

