Il grido dei neri: “Giustizia”. Ma Civitanova resta in silenzio (Di domenica 31 luglio 2022) Gli immigrati protestano insieme alla moglie della vittima. “Ora pensate al mio bambino”. Però solo pochi italiani testimoniano solidarietà Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Gli immigrati protestano insieme alla moglie della vittima. “Ora pensate al mio bambino”. Però solo pochi italiani testimoniano solidarietà

repubblica : Il grido dei neri: “Giustizia”. Ma Civitanova resta in silenzio [dalla nostra inviata Maria Novella De Luca] - meteosergio1 : LUNGA VITA AI #NOVAX! Sarà lo scaramantico grido dei superstiziosi. - Maurizio62 : RT @EmilioBerettaF1: Il grido dei neri: “Giustizia”. Ma Civitanova resta in silenzio - ___xscd : RT @EmilioBerettaF1: Il grido dei neri: “Giustizia”. Ma Civitanova resta in silenzio - EmilioBerettaF1 : Il grido dei neri: “Giustizia”. Ma Civitanova resta in silenzio -