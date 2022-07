Genova, giallo in porto: sul riempimento di Calata Concenter il "no" dei Beni Culturali a tutela della Lanterna (Di domenica 31 luglio 2022) Il Ministero nel 2020, nella procedura Via, prendeva atto che l’Autorità Portuale aveva ritirato il progetto che oggi, però, finanzia con 30 milioni. Il Mibac:“Evitare l’interramento per consentire un collegamento della Lanterna col mare" Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Il Ministero nel 2020, nella procedura Via, prendeva atto che l’Autorità Portuale aveva ritirato il progetto che oggi, però, finanzia con 30 milioni. Il Mibac:“Evitare l’interramento per consentire un collegamentocol mare"

