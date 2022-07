Federica Pellegrini beccata con un altro: spunta la confessione di Luca Marin (Di domenica 31 luglio 2022) Luca Marin e Federica Pellegrini hanno avuto qualche tempo fa una grande storia d'amore finita non molto bene. Ora, a distanza di tanto tempo è stato il nuotatore a parlare delle ragioni per cui è finita. Il motivo è davvero molto doloroso. Sono impareggiabili le doti di Federica Pellegrini nel nuoto. A soli 20 anni ha segnato il record del mondo diventando la più forte nuotatrice del nostro Paese, collezionando vittorie e ben 19 medaglie. Ha meritato ampiamente il soprannome che tutti i suoi fan le hanno dato, La Divina. Federica ha deciso di ritirarsi, le scorse olimpiadi sono state l'ultima competizione a cui ha preso parte. Eppure si sa, quando il tuo lavoro diventa passione è difficile lasciarsi tutto alle spalle. Di certo la Pelligrini sente la mancanza del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 31 luglio 2022)hanno avuto qualche tempo fa una grande storia d'amore finita non molto bene. Ora, a distanza di tanto tempo è stato il nuotatore a parlare delle ragioni per cui è finita. Il motivo è davvero molto doloroso. Sono impareggiabili le doti dinel nuoto. A soli 20 anni ha segnato il record del mondo diventando la più forte nuotatrice del nostro Paese, collezionando vittorie e ben 19 medaglie. Ha meritato ampiamente il soprannome che tutti i suoi fan le hanno dato, La Divina.ha deciso di ritirarsi, le scorse olimpiadi sono state l'ultima competizione a cui ha preso parte. Eppure si sa, quando il tuo lavoro diventa passione è difficile lasciarsi tutto alle spalle. Di certo la Pelligrini sente la mancanza del ...

paolo_r_2012 : Federica Pellegrini maestra di nuoto per un giorno: “Chissà che non sia questa la strada” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Federica Pellegrini maestra di nuoto per un giorno: “Chissà che non sia questa la strada” - fattoquotidiano : Federica Pellegrini maestra di nuoto per un giorno: “Chissà che non sia questa la strada” - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 31/07/2013 - Argento per Federica Pellegrini nei 200 metri SL ai mondiali di nuoto di Barcellona - #accaddeoggi https://t.… - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: 31/07/2013 - Argento per Federica Pellegrini nei 200 metri SL ai mondiali di nuoto di Barcellona - #accaddeoggi https://t.… -