F1, Gp Ungheria 2022, Wolff (Mercedes): "Hamilton avrebbe vinto senza il problema al DRS"

Una Mercedes in super ripresa quella che porta a casa, dopo il Gp d'Ungheria 2022, un doppio podio consecutivo. Ecco le parole del Team Principal Toto Wolff a Sky Sport UK: "Russell ha disputato un'ottima gara, partendo da un sabato strepitoso. La sua corsa è stata solida, ma per rimanere al vertice ha chiesto molto alle sue gomme e alla fine ha avuto un degrado importante. "Lewis era un po' nell'ombra, ma andava forte e nell'ultimo stint del GP aveva un ritmo incredibile. Se non ci fosse stato il problema il sabato, credo che avrebbe potuto vincere. Un weekend positivo perché venerdì eravamo in difficoltà e abbiamo compreso cosa non fare. A Spa sarà una pista diversa e noi siamo ancora indietro rispetto ai migliori". SportFace.

