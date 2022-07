F1, è tornata la Mercedes! E col nuovo regolamento a Spa.. (Di domenica 31 luglio 2022) Il riassunto del Gran Premio di Ungheria potrebbe essere questo: Red Bull in trionfo, Mercedes da meritato champagne, Ferrari dietro la lavagna. Da un lato, infatti, Max Verstappen ha centrato successo e (scongiuri a parte) il suo secondo titolo iridato, mentre per la scuderia di Maranello si è aperto uno squarcio clamoroso nella stagione, con un vero e proprio buco nell’acqua. In mezzo a tutto questo, le Frecce d’argento. Non sarà arrivata la tanto attesa vittoria, che dovrebbe interrompere un digiuno che si protrae dal Gran Premio di San Paolo della scorsa annata, ma un ennesimo doppio podio. Ormai vedere Lewis Hamilton e George Russell nei festeggiamenti post-gara è diventata una consuetudine e anche oggi il team di Brackley ha fatto le cose per il meglio. Fino alla esplosione di Max Verstappen, i due piloti tinti di argento hanno stretto i denti e gettato solide basi per ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Il riassunto del Gran Premio di Ungheria potrebbe essere questo: Red Bull in trionfo, Mercedes da meritato champagne, Ferrari dietro la lavagna. Da un lato, infatti, Max Verstappen ha centrato successo e (scongiuri a parte) il suo secondo titolo iridato, mentre per la scuderia di Maranello si è aperto uno squarcio clamoroso nella stagione, con un vero e proprio buco nell’acqua. In mezzo a tutto questo, le Frecce d’argento. Non sarà arrivata la tanto attesa vittoria, che dovrebbe interrompere un digiuno che si protrae dal Gran Premio di San Paolo della scorsa annata, ma un ennesimo doppio podio. Ormai vedere Lewis Hamilton e George Russell nei festeggiamenti post-gara è diventata una consuetudine e anche oggi il team di Brackley ha fatto le cose per il meglio. Fino alla esplosione di Max Verstappen, i due piloti tinti di argento hanno stretto i denti e gettato solide basi per ...

romanomilan70 : Visto ultime gare possiamo dire che la Mercedes è tornata almeno ai livelli Ferrari ?#SkyMotori - MC21868 : RT @antoalicastro: Nell’anno in cui la Ferrari era tornata competitiva, è venuta fuori tutta l’inadeguatezza del muretto: piloti umiliati,… - OA_Sport : #F1, è tornata la #Mercedes! E col nuovo regolamento a Spa.. #HungarianGP #Russell #Hamilton - KillerJoe67 : RT @antoalicastro: Nell’anno in cui la Ferrari era tornata competitiva, è venuta fuori tutta l’inadeguatezza del muretto: piloti umiliati,… - antoalicastro : Nell’anno in cui la Ferrari era tornata competitiva, è venuta fuori tutta l’inadeguatezza del muretto: piloti umili… -