Croce rossa, ancora niente permesso per accedere a Olenivka (Di domenica 31 luglio 2022) Il Comitato Internazionale della Croce rossa non ha ancora ricevuto il permesso di visitare il carcere di Olenivka dove decine di prigionieri di guerra ucraini sono morti venerdì scorso in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Il Comitato Internazionale dellanon haricevuto ildi visitare il carcere didove decine di prigionieri di guerra ucraini sono morti venerdì scorso in un ...

robersperanza : Grazie alla Croce Rossa Italiana per essere stata accanto al Servizio Sanitario Nazionale e a tutti i cittadini in… - barbamob : RT @Gianl1974: ??i russi non hanno permesso alla Croce Rossa di recarsi sul luogo della morte dei prigionieri ucraini a Olenivka #MetaStopB… - claudietta_68 : RT @Gianl1974: ??i russi non hanno permesso alla Croce Rossa di recarsi sul luogo della morte dei prigionieri ucraini a Olenivka #MetaStopB… - srescio : RT @Gianl1974: ??i russi non hanno permesso alla Croce Rossa di recarsi sul luogo della morte dei prigionieri ucraini a Olenivka #MetaStopB… - simonecerri2016 : @CarloCalenda Parlare di Di Maio è come sparare sulla Croce Rossa… -