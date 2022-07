Cosa hanno votato in aula: giù la maschera, il Pd è il più filo-Putin di tutti (Di domenica 31 luglio 2022) Attenzione, tovarisc: il Pd in ??Europa è più Putiniano della Lega. Lo dicono i numeri, non la vodka calda delle Feste dell'Unità. E ora chi lo dice al compagno Enrico Letta che dagli "occhi di tigre" è passato alla figura di pollo? Il Pd in ??Europa è più filo-russo di Matteo Salvini, i cui europarlamentari negli ultimi tre anni hanno votato il 17% delle azioni legate alla Russia contro il 22 dei Dem e del Movimento Cinque Stelle rispettivamente che a Bruxelles fanno parte dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. In vetta alla classifica dei più filo-Putin resta la Marine Le Pen, che dal 2019 a oggi si è schierata con la Russia nell'81% dei casi. E di nuovo attenzione: il Pd ha votato provvedimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Attenzione, tovarisc: il Pd in ??Europa è piùiano della Lega. Lo dicono i numeri, non la vodka calda delle Feste dell'Unità. E ora chi lo dice al compagno Enrico Letta che dagli "occhi di tigre" è passato alla figura di pollo? Il Pd in ??Europa è più-russo di Matteo Salvini, i cui europarlamentari negli ultimi tre anniil 17% delle azioni legate alla Russia contro il 22 dei Dem e del Movimento Cinque Stelle rispettivamente che a Bruxelles fanno parte dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. In vetta alla classifica dei piùresta la Marine Le Pen, che dal 2019 a oggi si è schierata con la Russia nell'81% dei casi. E di nuovo attenzione: il Pd haprovvedimenti ...

