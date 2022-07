Gazzetta_it : Allegri soddisfatto: 'Bene contro una squadra importante. Di Maria straordinario' #JuveBarcellona - sportli26181512 : #Barcellona, altra vittoria: tournée chiusa, show di Dembélé: I blaugrana chiudono con il 2-0 al New York Red Bulls… - EmeParonzini : @ffranzaroli Chissà perché quando si segna su azione contro il Barcellona finite i giga. Non per niente avete come… - SignorShark : Prima maglia da calcio incrociata a Barcellona: Abraham. Sono totali - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio, Barcellona-New York 2-0 nell'ultimo test Usa -

SNAI Sportnews

Decisive le eti di Dembélé e Depai NEW YORK (USA) - Il Barçellona ha chiuso la sua tournée negli Stati Uniti con un'altra vittoria. A New York i blaugrana si impongono per 2 - 0. A segno al 40' del ...... è quello più affascinante, perché si tratterebbe di un ritorno e perché il bosniaco è sempre rimasto legato ai colori bianconeri, anche se adesso vorrebbe giocarsi le proprie carte alcon ... LO STRANO CASO DEL BARCELLONA: DEBITI ALTI, MA MERCATO STELLARE Altra vittoria nel ritiro statunitense, questa volta per 2-0 contro i New York Red Bulls. L'ex Dortmund, come contro la Juve, incanta, il 2-0 è di Depay ...Decisive le eti di Dembélé e Depai NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - Il Barçellona ha chiuso la sua tournée negli Stati Uniti con un'altra vittoria. A ...