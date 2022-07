Basket | è morto Bill Russell | leggenda dei Boston Celtics e in prima linea sui diritti civili

repubblica : E' morto Bill Russell: con i Boston Celtis ha vinto 11 titoli, record in Nba - Gazzetta_it : Morto Franco Casalini: con l’Olimpia Milano sul tetto d’Europa nel 1988 #basket - pennadireve : Basket, morto Bill Russell, leggenda della Nba: aveva 88 anni - zazoomblog : Bill Russell è morto. Addio alla leggenda Nba dei Boston Celtics - Sport - Basket - - andreastoolbox : #Bill Russell, morto giocatore NBA e leggenda dei Boston Celtics: aveva 88 anni -

: la NBA piange una delle sue pi grandi leggende, Bill Russel,a 88 anni. In 13 stagioni ha vinto 11 titoli, pi di qualsiasi altro giocatore. Gli ultimi due allori li ha conquistati anche ...Bill Russel (Afp) New York, 31 luglio 2022 - All'età di 88 anni èBill Russell , giocatore simbolo delNba . Leggenda dei Boston Celtics con cui ha giocato nella massima lega professionistica americana per tutta la sua carriera. Ha vinto per 11 volte il ...La NBA piange Bill Russell. Uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi è morto a 88 anni. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia con un comunicato diffuso attraverso il ...Aveva 88 anni: è stato l'atleta più vincente nella storia dello sport americano. In primo piano per i diritti civili, Obama gli consegnò la Medal of Freedom ...