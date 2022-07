31 luglio 1954, il K2 viene scalato per la prima volta (Di domenica 31 luglio 2022) Abbreviazione di Karakorum 2, il K2 è la seconda vetta più alta del pianeta terra dopo il monte Everest. È situato al confine tra la parte del Kashmir controllata dal Pakistan e la Cina. La sua altitudine è di 8609 metri. Il K2 è però molto più difficile da scalare dell’Everest, in quanto notevolmente più ripido. È tuttora un’enorme sfida per gli appassionati di alpinismo a causa del suo altissimo tasso di mortalità, di fatti il rapporto tra vittime e alpinisti che hanno raggiunto la vetta è di 1 a 4. La spedizione del 31 luglio 1954 La seconda vetta più alta del mondo venne raggiunta per la prima volta nell’estate del 1954, e a farlo fu proprio una spedizione alpinistica italiana, composta da circa 30 membri. A capo vi era Ardito Desio, un geologo e accademico. Quest’ultimo, per fronteggiare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Abbreviazione di Karakorum 2, il K2 è la seconda vetta più alta del pianeta terra dopo il monte Everest. È situato al confine tra la parte del Kashmir controllata dal Pakistan e la Cina. La sua altitudine è di 8609 metri. Il K2 è però molto più difficile da scalare dell’Everest, in quanto notevolmente più ripido. È tuttora un’enorme sfida per gli appassionati di alpinismo a causa del suo altissimo tasso di mortalità, di fatti il rapporto tra vittime e alpinisti che hanno raggiunto la vetta è di 1 a 4. La spedizione del 31La seconda vetta più alta del mondo venne raggiunta per lanell’estate del, e a farlo fu proprio una spedizione alpinistica italiana, composta da circa 30 membri. A capo vi era Ardito Desio, un geologo e accademico. Quest’ultimo, per fronteggiare i ...

