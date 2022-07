VIDEO | Fabian Ruiz-NAPOLI | arriva la DECISIONE!

(Di sabato 30 luglio 2022) Il futuro ditiene ile i suoi tifosi con il fiato sospeso. Dopo gli addii illustri di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, anche il centrocampista spagnolo rischia di dire addio già nelle prossime settimane. Non ha ancora rinnovato il contratto e non ha “portato” offerte allettanti al club che sta ancora aspettando di capire come comportarsi. Oggi c’è stato un importante incontro a Castel di Sangro tra un membro dell’entourage die la dirigenza delper discutere del rinnovo di contratto.e ilsono molto distanti: il suo futuro può cambiare nel prossimo mese. In caso di offerte importanti – come ribadito da Giuntoli – l’addio sarà praticamente certo. E oggi, nel ritiro di Castel ...

Fabian Ruiz è sì un'idea della Juventus, come ha fatto sapere oggi La Repubblica, ma non per l'immediato, non per sostituire l'infortunato Paul Pogba.