Un Posto Al Sole anticipazioni: l’idea geniale di Lara, cosa si inventa stavolta (Di sabato 30 luglio 2022) Lara Martinelli sarà messa alle strette e avrà un’idea geniale per raggiungere i suoi obiettivi. cosa accadrà in Un Posto Al Sole? Un Posto Al SoleLara Martinelli se ne inventerà un’altra pur di raggiungere i propri obiettivi. Scopriamo insieme che cosa accadrà la protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. In questo momento Un Posto Al Sole ci sta regalando le emozioni bellissime dei festeggiamenti delle 6000 puntate. Il traguardo raggiunto dalla soap napoletana è veramente stratosferico e gli spettatori continuano a premiarla anno dopo anno. I personaggi che abitano a Posillipo sono ... Leggi su direttanews (Di sabato 30 luglio 2022)Martinelli sarà messa alle strette e avrà un’ideaper raggiungere i suoi obiettivi.accadrà in UnAl? UnAlMartinelli se ne inventerà un’altra pur di raggiungere i propri obiettivi. Scopriamo insieme cheaccadrà la protagonista di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. In questo momento UnAlci sta regalando le emozioni bellissime dei festeggiamenti delle 6000 puntate. Il traguardo raggiunto dalla soap napoletana è veramente stratosferico e gli spettatori continuano a premiarla anno dopo anno. I personaggi che abitano a Posillipo sono ...

ilprincipe58 : @SkyTG24 È un occasione per tutti chiaramente a discapito del popolo. Non si sentono per anni ma poi rispuntano com… - Antov85649298 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Cosa non si farebbe per un posto al sole - jagang_1 : @BenCharlies @MaurizioAlba Il mare è un posto meraviglioso. Ci sono un sacco di batteri che vanno a caccia di altri… - pure_true80 : @HoaraBorselli Avrà commentato così anche le migliaia di tweet di Salvini (veri e falsi) sullo stesso tema, vero? O… - saturnomazzafe2 : @florastr @ninabecks1 @AlvisiConci Sono in crisi totale..., cercano solo un posto comodo al sole.., ?????? -