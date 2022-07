Ultime Notizie – M5S | cavillo giuridico mette a rischio Di Battista

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 30 luglio 2022) E’ il cavallo di razza, quello in grado di risollevare le sorti di un M5S ammaccato. Eppure anche la candidatura di Alessandro Dinelle file del M5S è tremendamente a. A frenarla un, una regola che potrebbe far saltare la sua corsa, che pure, a differenza di quanto si pensi, non è affatto scontata. Perché nei vertici del Movimento e in molti degli uomini più vicini a Giuseppe Conte l’ex pupillo di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio non è poi visto così di buon occhio: “Tirerà elettoralmente, ma ci mettiamo un guaio in casa per 5 anni”, il timore che rimbalza. Sarà anche per questo che tra i due, a quanto apprende l’Adnkronos, non ci sono stati al momento contatti, nonostante Diabbia dato, nelle settimane scorse, la sua disponibilità a sedersi a un ...