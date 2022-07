Udinese ancora ko col Chelsea in amichevole: alla Dacia Arena è 0-2 (Di sabato 30 luglio 2022) Il Chelsea batte l’Udinese anche nella seconda amichevole nello spazio di poche ore. In una Dacia Arena a porte chiuse, i Blues si sono imposti per 0-2. Il primo tempo si è sbloccato solamente al 46?. Qui Kovacic ha trovato in area Loftus Cheek, che con il destro ha eluso l’intervendo di Padelli mandando in vantaggio la squadra di Tuchel. Lo stesso autore del gol è protagonista al 55? della ripresa, quando viene atterrato in area di rigore da Abankwah. Tutto facile per Ziyech, che dal dischetto trasforma centralmente e fissa definitivamente il risultato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Ilbatte l’anche nella secondanello spazio di poche ore. In unaa porte chiuse, i Blues si sono imposti per 0-2. Il primo tempo si è sbloccato solamente al 46?. Qui Kovacic ha trovato in area Loftus Cheek, che con il destro ha eluso l’intervendo di Padelli mandando in vantaggio la squadra di Tuchel. Lo stesso autore del gol è protagonista al 55? della ripresa, quando viene atterrato in area di rigore da Abankwah. Tutto facile per Ziyech, che dal dischetto trasforma centralmente e fissa definitivamente il risultato. SportFace.

sportface2016 : #Udinese | E' ancora ko col #Chelsea in amichevole: alla Dacia Arena è 0-2 - sportli26181512 : L'#Udinese perde ancora, il #Chelsea vince 2-0 alla Dacia Arena: Partita d'allenamento con le seconde linee tra i f… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Amichevoli Nel bis della sfida con il #Chelsea, che ieri si era imposto 3-1, #Udinese ancora ko con… - itaninog : RT @theMilanZone_: ??Ancora una volta Hakim #Ziyech non in panchina, stasera nell’amichevole del #Chelsea con l’Udinese, domani nuovo test a… - MARCO196913 : RT @theMilanZone_: ??Ancora una volta Hakim #Ziyech non in panchina, stasera nell’amichevole del #Chelsea con l’Udinese, domani nuovo test a… -