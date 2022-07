Tutti esperti sui social | colpa dell’effetto Dunning-Kruger

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Siamo diventati tutti “internettologi”, come ha stigmatizzato qualche anno fa Francesco Gabbani in una celebre canzone. Siamo tuttidi qualcosa in base al trend topic del momento. Tutti con la fretta di dire la nostra via smartphone, come se avessimo approfondito quel tema per anni fino a quel momento. Intendiamoci, la questione non ha nulla a che vedere con la libertà d’espressione e nemmeno vogliamo addentrarci nelle recenti polemiche sugli, reali o presunti, invitati nei salotti TV. Da psicologo e neuroscienziato mi interessa di più capire un fenomeno diffuso per il quale, suima non solo, un gran numero di persone si senta effettivamente competente dei più disparati argomenti pur non essendolo. Queste persone parlano e scrivono avendo la percezione interiore di aver capito e di poter esprimere un giudizio ...