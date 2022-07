Traffico Roma del 30-07-2022 ore 15:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Bentrovati poco Traffico in queste ore sulle strade della capitale spostamenti sicuramente agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 intanto procedono i lavori di potatura a Monteverde in via di Donna Olimpia 3 a via Abate ugone e via Vitellia la strada quindi resta chiusa fino al termine dei lavori previsto in serata possibili rallentamenti anche sulla Cassia Veientana dovrei per lavori di manutenzione si transita su carreggiata ridotta dallo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri dettagli di questa ed altre non sul sito Roma.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Bentrovati pocoin queste ore sulle strade della capitale spostamenti sicuramente agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 intanto procedono i lavori di potatura a Monteverde in via di Donna Olimpia 3 a via Abate ugone e via Vitellia la strada quindi resta chiusa fino al termine dei lavori previsto in serata possibili rallentamenti anche sulla Cassia Veientana dovrei per lavori di manutenzione si transita su carreggiata ridotta dallo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri dettagli di questa ed altre non sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

