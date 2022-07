"Su cosa sono pronto a scommettere": Sanremo 2023, la profezia di Maurizio Costanzo (Di sabato 30 luglio 2022) Anche questo appuntamento che, due volte a settimana parla di televisione, va in vacanza, per tornare martedì 6 settembre. Da vecchi telespettatori, sappiamo che vedremo delle repliche, che rivedremo ancora una volta un programma, per quanto ben fatto, di Carlo Conti e che, comunque, passeranno le settimane e tornerà la programmazione autunnale. È inutile far finta di niente ma in tutti c'è l'abitudine a vedere per "enne tempo" la televisione. L'attuale serie di Techetecheté in onda ci fa fare paragoni imbarazzanti. In realtà nel passato c'erano molti più conduttori e molti programmi di grande successo, di grande affezione. Probabilmente le piattaforme e le diverse abitudini hanno messo la proposta televisiva in mezzo alle altre proposte come quelle di Netflix e altre. Anche se la televisione appare sempre immobile e uguale a se stessa, cambia e cambia molto. Pensate che un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Anche questo appuntamento che, due volte a settimana parla di televisione, va in vacanza, per tornare martedì 6 settembre. Da vecchi telespettatori, sappiamo che vedremo delle repliche, che rivedremo ancora una volta un programma, per quanto ben fatto, di Carlo Conti e che, comunque, passeranno le settimane e tornerà la programmazione autunnale. È inutile far finta di niente ma in tutti c'è l'abitudine a vedere per "enne tempo" la televisione. L'attuale serie di Techetecheté in onda ci fa fare paragoni imbarazzanti. In realtà nel passato c'erano molti più conduttori e molti programmi di grande successo, di grande affezione. Probabilmente le piattaforme e le diverse abitudini hanno messo la proposta televisiva in mezzo alle altre proposte come quelle di Netflix e altre. Anche se la televisione appare sempre immobile e uguale a se stessa, cambia e cambia molto. Pensate che un ...

borghi_claudio : Il problema delle brave persone rispetto ai farabutti è che loro sono limitate dalla verità, il farabutto invece pu… - GiovaQuez : Non sono i russi, è il PD. Putin non farebbe mai niente di male. Razov ha anche spiegato la 'verità' sulla guerra a… - marattin : In un minuto, perché sono onestamente un po’ scettico sulle coalizioni “con tutti dentro” in cui però ognuno la pen… - JoGaming23 : @johnds963 @Lix_wan_Kenobi @DurrrMoth @Sunrise_Andrew Ma cosa sto manipolando? Quei messaggi sono suoi, fine. Lele… - natyroszz : RT @JDascjauan: Da quando ho scoperto lo “stato “di whatsapp lo uso solo ed esclusivamente per veicolare messaggi,quasi sempre sono i vostr… -