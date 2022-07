Simeone vicino al Napoli: spunta un altro indizio (Di sabato 30 luglio 2022) Giovanni Simeone è molto vicino a vestire la maglia del Napoli. L’attaccante del Verona non è stato convocato per la sfida amichevole con la Cremonese. altro indizio è l’assenza di oggi dall’allenamento di Andrea Petagna che è vicinissimo al Monza. Queste due operazioni sono strettamente collegate. Molto probabilmente ad inizio settimana ci sarà un aggiornamento di entrambe le trattative, con la conclusione che sembra scontata e mette tutti d’accordo. Simeone vuole il Napoli e Petagna vuole il Monza. I tifosi si entrambe le squadre sperano che l’affare si possa concludere. Intanto il Napoli continua a seguire anche altri giocatori per l’attacco come Raspadori che in questo momento è l’obiettivo numero uno in casa azzurra. Poi ci sono le uscite come ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) Giovanniè moltoa vestire la maglia del. L’attaccante del Verona non è stato convocato per la sfida amichevole con la Cremonese.è l’assenza di oggi dall’allenamento di Andrea Petagna che è vicinissimo al Monza. Queste due operazioni sono strettamente collegate. Molto probabilmente ad inizio settimana ci sarà un aggiornamento di entrambe le trattative, con la conclusione che sembra scontata e mette tutti d’accordo.vuole ile Petagna vuole il Monza. I tifosi si entrambe le squadre sperano che l’affare si possa concludere. Intanto ilcontinua a seguire anche altri giocatori per l’attacco come Raspadori che in questo momento è l’obiettivo numero uno in casa azzurra. Poi ci sono le uscite come ...

