Rapisce figlia e fugge in Montenegro | ricercato padre 28enne

GdB_it : Rapisce la figlia a Montichiari e fugge in Montenegro, ricercato padre -

leggo.it

La donna aveva chiuso da tempo la relazione con il 28enne sloveno padre della bambina, fino a mercoledì scorso quando lui si è presentato chiedendo di passare qualche ora con la. Famiglia ...e fugge in Montenegro: ricercato padre 28enne La giovane sarebbe riuscita a fuggire in strada e a nascondersi in un vicolo adiacente da dove ha allertato i carabinieri che, ... Roma, prende a calci e pugni la figlia durante una lite: arrestato 48 enne Mercoledì scorso si era offerto di portare la figlia in piscina, a Verona, ma la sera non è tornato e ora la madre della piccola lo accusa: «ha rapito mia figlia e ...«Porto la bambina in piscina», così il genitore è riuscito a ingannare l’ex compagna « Ha rapito mia figlia e l’ha portata in Montenegro ». Ha gli occhi lucidi e le mani sul volto Kristina, madre dell ...